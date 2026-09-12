Обрат с чиновниците! Тестове за почтеност
Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
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Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
След 3 години и половина целият ореол на „Дондуков“ 2 ще бъде 0
Предвижда се извършването на разпоредителните действия по продажба и замяна на имоти
София. Ще настояваме частният интерес да бъде защитен. Това заяви председателят на ДПС Лютви Местан в парламента, точно преди гласуването на Законопро...
София. На редовното си заседание правителството прехвърли безвъзмездно на община Кнежа правото на собственост върху имота в местността „Мерата", изпол...
Добрич. "Искаме от държавата да ни предостави за стопанисване своята част от брегоукрепителното съоръжение дамбата, за да можем да кандидатстваме с пр...