Уиткоф с голяма новина! Путин направил отстъпки

Голяма новина след преговорите в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин съобщи специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф пред CNN

Руският президент Владимир Путин направи отстъпки по искането си за украинска „размяна на територии“ по време на срещата си на върха с президента на САЩ в Аляска в петък, коментира Уиткоф пред CNN.

ВИЖ ОЩЕ: Срещата в Аляска. 10-те изненади от Тръмп и Путин

Той не предостави подробности, но предположи, че Кремъл вижда евентуална размяна на територии, но при настоящите фронтови линии, а не в административните граници на поне някои от петте региона, които отдавна са в полезрението на Путин.

ВИЖ ОЩЕ: И Урсула отива при Тръмп. Изтекоха 7 условия на Русия

„Руснаците направиха някои отстъпки на масата по отношение на всичките пет региона“, каза Уиткоф, добавяйки, че въпросът ще бъде обсъден с украинския президент Зеленски по време на посещението му в Овалния кабинет в понеделник.

„Надяваме се, че можем да се справим и да вземем някои решения точно тогава“, каза той.

Уиткоф заяви, че позицията на Русия бележи рязка промяна от предишните разговори, но все още не е достатъчна за пълноценно мирно споразумение.

„Въпросът е, че започнахме да виждаме известна умереност в начина, по който те мислят за постигане на окончателно мирно споразумение“, допълни той.

Според специалния пратеник на САЩ руският президент Владимир Путин се е съгласил да позволи „солидни гаранции за сигурност” за Украйна като част от потенциално мирно споразумение”.

„Съгласихме се на солидни гаранции за сигурност, които бих описал като променящи играта“, каза Уиткоф, описвайки прилики от типа на „член 5“ срещу по-нататъшна руска инвазия.

Той каза, че Путин се е съгласил и на „законодателно укрепване“ на забраната Русия да навлиза в други територии - в Украйна или другаде в Европа - като част от потенциалното мирно споразумение.

Междувременно Тръмп написа в платформата си Truth Social: „Голям напредък по отношение на Русия. Очаквайте още детайли!“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com