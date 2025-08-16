Срещата в Аляска. 10-те изненади от Тръмп и Путин

10 любопитни момента по време на срещата между президентите Тръмп и Путин в Аляска приковаха очите на журналистите и световната общност.

Ето как ги коментираха световните медии.

1. Червеният килим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна в Аляска Путин с военен въздушен парад, разпънат червен килим и президентско ръкостискане. Тръмп също така поздрави Путин с аплодисменти, докато вървеше по червения килим към него.

Всичко това предизвика ярост и дискусия в европейските медии. Причерня им от червения килим. Би Би Си отбеляза ярък контраст с настроенията преди три години, когато руският лидер започна войната и бе обявен за агресор.

Sky News заяви, че срещата на върха в Аляска е "впечатляващ край на изолацията на Русия от Запада". Според журналисти вместо санкции Доналд Тръмп е наградил Владимир Путин с "нещо равностойно на държавно посещение".

Украинските власти изразиха възмущение от тържествената среща на руския лидер в Аляска. Financial Times цитира коментар на високопоставен украински служител. Той нарече церемонията "отвратителна" и изрази съжаление за американските войници, които били принудени да извършат тази протоколна работа, коленичейки пред стълбата на приземения руски самолет.

2. Четири знакови ръкостискания

Четири ръкостискания отброиха руските медии по време на срещата. Първото – при посрещането на Путин от Тръмп на червения килим. Второто – на официалната снимка, която двамата си направиха минута по-късно на специално изградения подиум „Аляска 2025“ на пистата. Снимката бе на фона на двата самолета, четири изтребителя на земята и три – които летяха във въздуха.

Третото ръкостискане бе в края на пресконференцията, а четвъртото – при раздялата след пресконференцията, което стана накрак пред залата, в която заседаваха.

„Поведението на двамата остави впечатление, че се познават добре от дълго време. Тръмп и Путин се поздравиха като стари приятели. Да се каже, че посрещането им беше топло, би било почти подценяване“, пише Ройтерс.

3. Звярът на Америка победи

Путин изненадващо седна на задната седалка в Кадилака на Тръмп, наречен Звярът. Американският вестник The Hill припомни няколко епизода, когато чуждестранни лидери са се качвали в бронираната лимузина на американския президент Доналд Тръмп. През 2017 г. френският президент Еманюел Макрон, заедно с Тръмп, кара Cadillac One до Елисейския дворец в Париж.

През същата година бившият японски премиер Шиндзо Абе се вози в лимузината на американския лидер по време на посещение във Флорида. Освен това архивна снимка на Белия дом от юни 2010 г. показа, че руският президент Дмитрий Медведев по онова време е бил в лимузината на Барак Обама.

Поканата на Тръмп към Путин да седне в колата му дошла в последния момент. Руската лимузина Аурус на Путин (идва от латинската дума злато и руската - Русия) също чакаше на пистата. Влизането на Путин в бронираната кола на Тръмп беше посрещнато негативно от Запада, защото там се е говорило без преводач.

CNN обяви, че „решението на Тръмп, който управлява най-голямата икономика и най-мощната армия в света, да приеме Путин в колата си, подкопава усилията за дипломатическа изолация на Русия по начин, който никой друг лидер не би могъл да направи. Това е необичаен жест".

Действията на Тръмп "незабавно демонстрираха завръщането на Путин към световната дипломация", добави с възмущение NYT.

4. Тягостното мълчание

Когато ръководителят на Белия дом се среща със световни лидери, независимо дали в Овалния кабинет или в чужбина, той обикновено има какво да каже в началото на срещата с медиите. Преди самото начало на пресконференцията с Путин обаче имаше мълчание.

"Двамата мъже седяха в конферентна зала в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, мълчаливо наблюдавайки залата, докато всички камери улавяха момента. Никой от тях не произнесе встъпителна реч", предаде CNN.

Двамата си дават сметка, че всяка тяхна дума може да повлияе на развитието на войната. "Срещата между Тръмп и Путин може да определи хода на конфликта, бъдещето на Украйна и сигурността на Европа, но също така е среща на два напълно различни стила на преговори. Путин се застъпва за стратегическо търпение, игра с нулев резултат и строг контрол, докато Тръмп е фокусиран върху осигуряването на победи, съчетаването на лични и национални интереси и оттеглянето от процеса в Украйна, ако е необходимо", написа Блумбърг.

Журналистите отбелязаха също така детайла, че двата президенти са стоели прави до надписа на екрана "Стремеж към мир", опитвайки се да потвърдят, че именно това е слоган на срещата.

5. Путин смени руския с английски

Това, че Путин говори на английски, не е новина. Но това, че го прави на пресконференция, наистина озадачи всички журналисти в Аляска. След като Тръмп заяви, че се надява на нови срещи, руският президент отговори: „ Next time … in Moscow“. Отговорът на Тръмп беше „Това е интересно. Мога да си го представя."

Нивото на владеене на английски език на руснака беше основна тема на медиите. „Доста добро е“, пише NYT, като отбеляза, че по време на срещата между Путин и Тръмп на летището не е имало преводачи, както и че стоп кадри от Кадилака показват, че двамата разпалено си говорят.

Думите, които Путин произнесе на английски, обаче разгневиха западния свят.

„Путин покани само американския президент в Москва и даде да се разбере, че Русия и САЩ ще решат украинската криза сами, без Киев и Европа, това е видно“, пише Telegraph.

"Путин покани своя "съсед" Доналд на английски на нова среща - този път в Москва, давайки ясно да разберат европейските лидери и Зеленски, че те нямат значение за него и Тръмп също не трябва да им обръща внимание", пише NYT.

„Путин изрази готовност за нови преговори и подчерта ентусиазма си за по-нататъшен диалог между Русия и САЩ. Той отбеляза, че и двете страни могат да изведат отношенията на ново ниво, ако бъдат разрешени ключови различия“, беше коментарът на ТАСС.

„Надяваме се, че Киев и европейските столици ще възприемат всичко това конструктивно и няма да създадат никакви пречки. Те няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги", каза ключов депутат от Руската Дума.

6. Пътят към мира. Но и още нещо

Двамата президенти обявиха, че има реален шанс тази среща да ускори пътя на преговорите и войната в Украйна да приключи. "Колкото по-бързо, толкова по-добре", каза Путин. „Най-важното е, че имаме добри шансове да постигнем мир", добави Тръмп. „Постигнат е значителен напредък, но не е подписано споразумение“, обобщиха повечето световни медии.

В същото време обаче те акцентират, че за двамата президенти краят на войната Украйна е особено важен, защото отваря огромни перспективи за отношенията Русия - Америка. Путин даже даде подробности – „в областта на търговията, енергетиката, цифровите и високите технологии, изследването на космоса“, пише БВК.

„Путин призна, че откакто Тръмп е отново президент, обемът на търговията с Москва се е увеличил с 20%“, предаде с гордост репортер от Първи канал.

"Взаимодействието в Арктика, възобновяването на междурегионалните контакти, включително между нашия Далечен изток и американското западно крайбрежие, се разглежда като уместно", каза Путин.

NBC веднага написа, че администрацията на Вашингтон вече обмисля привличане на руски ядрени ледоразбивачи, с чиято помощ ще се реализират газови проекти в региона.

7. Започна зрелищно, завърши накрак

Срещата на Путин и Тръмп започна зрелищно, но завърши тихо – накрак. След края на пресконференцията, двамата президенти останаха сами в преддверието на залата за преговори, разговаряха кратко, а накрая Путин подаде ръка, Тръмп се усмихна и я пое, като отново сложи другата си ръка отгоре. Същият жест направи и шефът на държавния департамент Марко Рубио при здрависването си с руския външен министър Сергей Лавров малко по-рано.

Любопитен детайл беше, че на тази среща присъстваше само руски преводач, а около двамата президенти беше само личната им охрана.

Кадрите от раздялата след срещата бяха публикувани от Кремъл и имаха следния текст: „След приключване на пресконференцията лидерите на Руската федерация и САЩ продължиха да общуват "на крака", преди Путин да отиде във военното гробище във Форт Ричардсън, за да положи цветя на гробовете на съветските пилоти. Путин и Тръмп общуваха чрез руски преводач, разговорът беше приятелски и завърши със здраво ръкостискане“.

8. Водката е най-добрия приятел

Това, което може да направи бутилка водка, не е по силите на нито един политик. Защото както руснаците казват, това е най-добрия приятел.

Ледът в руско-американските отношения вече се пука не само по повърхността, където са Тръмп и Путин. Кремълските журналисти правят първи стъпки към колегите си зад Океана. „След края на срещата, американските журналисти получиха бутилка руска водка като подарък за необичаен случай на професионална взаимопомощ", пише Life.ru.

Представител на руска медия се сблъскал с технически затруднения по време на излъчването на срещата на върха и в паника се е обърнал за помощ към близко стоящия американския екип. За негова изненада, американците веднага предоставили необходимото оборудване.

След края на пресконференцията, руският журналист зарадвал американския си колега, подарявайки му бутилка традиционна руска водка в знак на благодарност. Американският журналист Брайън Глен бил искрено възхитен, а после, още повече, когато чул: “Елате в Москва и ще получите три такива водки".

9. Путин слага цветя, Тръмп гаси пожари

Почти три часа продължи срещата на Тръмп и Путин. Руските медии чинно отброиха точното време – 2 часа и 45 минути. Американският президент отмени съвместния обяд, така, както се случи на миналата им среща, по време на първия му мандат.

След срещата , Путин се потопи в миналото - отиде да сложи цветя на паметника на съветските воини, а после отлетя за Моска.

А Тръмп се върна към гасенето на пожара в сегашната война - щом се качи на борда, веднага информирал украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери за постигнатото в Аляска, което е било в рамките на час и половина, пише Axios, позовавайки се на източник.

"Президентът Тръмп имаше дълъг разговор със Зеленски по време на полета от Анкъридж обратно до Вашингтон", написа пресцентърът на американския лидер, позовавайки се на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит. "Президентът Тръмп в момента разговаря по телефона с лидерите на НАТО", обяви репортер на Фокс нюз в самолета на Тръмп. Европейската комисия също така потвърди, че Тръмп е информирал европейските лидери за резултатите от срещата на върха, пише италианският Република, но не дава подробности.

10. Конспирациите с двойника

Световните медии заляха света със среднощни анализи и прогнози, още докато президентите летяха за Вашингтон и Москва. Едни определят срещата като нулева, защото няма споразумение. Други са въодушевени, че макар да не е донесла мир, отношенията САЩ - Русия са рестартирани. Западните медии са възмутени от топлото посрещане, руските – ликуват. Разпалването на медийните страсти така се разгоря, че някои дори нагазиха в конспирациите.

Известният Михаил Ходорковски написа от Лондон: "Путин няма да пристигне физически. Страхува се. Ще лети двойник!". А после добави - "Двойникът е много качествен!". Каналът "Навални LIVE" пък обяви, че „каквото и да се говори сред срещата, Путин е бил там, за да преговаря за гаранции за себе си и семейството си в случай на преврат“.

Какво следва? Следващите 30 дни

И оптимистите, и песимистите са категорични. Президентът Тръмп сега ще предаде на Европейския съюз това, което Путин каза. И тогава ще трябва да започнат преговорите със Зеленски.

„Мисля, че една от тези стъпки ще бъде среща между Тръмп, Путин и Зеленски следващия месец", каза експерт, приближен до Белия дом, пред Ройтерс. Според него вече е положена основата за евентуално споразумение, което може да бъде постигнато в рамките на 30 дни.

Русия и САЩ имат да извървят дълъг път, но страните постигнаха напредък по време на срещата на върха в Аляска, обобщи държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред Фокс нюз.

Дали резултатите от преговорите, проведени в Аляска, ще останат в историята като „Стремеж към мира“? Отговорът на Рубио е недвусмислен: "Надяваме се, затова се срещнахме. Очаквам следващата среща да се случи скоро".

