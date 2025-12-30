Тежка новина след инцидента с Джошуа

Излезнаха още подробности около инцидента с Антъни Джошуа.

Двама близки приятели и членове на екипа на боксьора Антъни Джошуа са загиналите при зверската автомобилна катастрофа в Нигерия.

Според съобщенията, Сина Гами и Латиф Айоделе-Лац са пътували с 36-годишния спортист в същия джип Lexus, когато той се е сблъскал с друго превозно средство на оживена магистрала Лагос-Ибадан в 11:00 ч. местно време в понеделник.

Айоделе, известен още като Лац, е бил видян да играе тенис на маса с Джошуа часове преди катастрофата. Той беше личен треньор на Антъни от 10 години насам и нещо повече от приятел.

Сина Гами е физиотерапевт в отбора на боксьора и също беше голям приятел на Джошуа от доста години. Той е квалифициран спортен и физически рехабилитатор, специализиран в мускулно-скелетни травми и коригиращи упражнения. Работил е с много известни спортисти от НБА и американски футбол.



Джошуа, бивш двукратен световен шампион в тежка категория, който е от нигерийски произход, беше на почивка в Африка само 10 дни след нашумялата си битка с Джейк Пол.

Смята се, че основната причина за катастрофата е спукана гума, гласи най-новата версия. Заради нея водачът е изгубил контрол над автомобила и се е блъснал в камион на магистралата между Лагос и Ибадан. Превишената скорост е влошила ситуацията.



Последните информации за Джошуа отново потвърждават, че физически той е добре. В британските медии обаче тази сутрин се писа, че Антъни много тежко реагирал, когато разбрал, че неговите верни приятели са починали.

