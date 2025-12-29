Подробности за трагичния инцидент с Антъни Джошуа. Назоваха загиналите

Множество световни медии разпространиха информацията, че двете жертви от днешния трагичен инцидент в Нигерия, при който Антъни Джошуа по чудо е останал невредим, са част от неговия треньорски екип.

Един от загиналите е Сина Гами - кондиционен и силов треньор на бившия двукратен световен шампион в тежка категория, както и негов дългогодишен близък приятел още от детството.

Втората жертва е мъж на име Латиф, който е изпълнявал ролята на личен треньор на Ей Джей и също е бил сред най-близките му приятели.

Двамата са пристигнали в Нигерия в неделя, а при тежкия сблъсък с ТИР са загинали на място.

Антъни Джошуа е в стабилно състояние и няма опасност за живота му.

36-годишният шампион по бокс е бил в SUV Lexus, когато джипът е блъснал в спрял камион малко след 11 часа днес на магистралата "Лагос-Ибадан" в Макун, уточнява bgonair.

Кадри, публикувани по-рано онлайн, показват бившия световен шампион в тежка категория без риза и замаян, докато седи в разбитото превозно средство сред счупено стъкло.

Джошуа е седял зад шофьора, заедно с друг пътник, когато е станала катастрофата.

