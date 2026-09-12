Най-кървавата битка: Фюри излиза срещу Джошуа
Щабовете на боксьорите обаче още не са потвърдили новината официално
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Щабовете на боксьорите обаче още не са потвърдили новината официално
Циганският крал победи, но истинската битка започна след гонга
В инцидента загинаха двама от неговите треньори
Тайсън Фюри се изправя срещу Антъни Джошуа
Адедамола Джошуа остро разкритикува действията на местните власти и службите за спешна помощ
Шофьорът на боксовата звезда бе обявен за виновен
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Той ще посрещне 2026 г. в клиника в Лагос
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никога не съм бил по-здрав, мога да заместя снегорин, каза Пулев
Това обяви Еди Хърн, който представлява интересите на британския шампион.
Нещо ми подсказва, че ще го победя
Няма яснота за нова дата в момента
Новината съобщи самият Кубрат пред колегите от bTV.