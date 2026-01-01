Джошуа е изписан от болница след тежката катастрофа в Нигерия

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е изписан от болница в Лагос, след като беше приет за лечение след автомобилна катастрофа в Нигерия, съобщава „Дейли Мейл“.

Инцидентът е станал в понеделник, 29 декември, когато SUV автомобилът, в който е пътувал 36-годишният британски боксьор, се е блъснал в паркиран камион. При катастрофата са загинали двама от неговите треньори – Сина Гами и Латиф Айоделе, които са били част от екипа му.

След удара Джошуа е бил откаран в болница за наблюдение и медицински прегледи, като впоследствие лекарите са преценили, че състоянието му позволява да бъде изписан. Няма данни за травми, които да застрашават живота му.

Антъни Джошуа е олимпийски шампион от Лондон 2012 и бивш световен шампион в тежка категория на версиите IBF, WBA и WBO. В професионалната си кариера той има 29 победи и 4 загуби.

