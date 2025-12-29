Внимавайте! Започват да глобяват шофьори за...

Италия е една от най-популярните дестинации за почивка и пътувания с кола. Въпреки това, много шофьори не осъзнават, че на местните паркинги дори наклонен прозорец може да доведе до глоба.

Подобно поведение насърчава крадците

Италианското пътно законодателство е много рестриктивно относно осигуряването на паркиран автомобил. Член 158(4) от Пътния кодекс задължава шофьора да вземе всички предпазни мерки, които могат да намалят риска от кражба, катастрофа или неразрешено използване на автомобила.

Според местни медии, в един такъв случай шофьорът паркирал колата си във Виченца, близо до светилището Монте Берико, оставяйки прозорците открехнати – около 10 см. При завръщането си открива глоба от 42 евро, поставена на чистачката на предното стъкло. Оправданието посочва, че такова поведение представлява вид "насърчение" за кражба на превозното средство.

Важно е, че наказанията за неправилна охрана на автомобила в Италия могат да варират от 42 до дори 173 евро, в зависимост от обстоятелствата. Правилата засягат не само отворени прозорци, но и, например, оставяне на ключове в запалването.

Италианският подход към защитата на имуществото

Случаят с Виченца не е изключение. Подобни глоби са наложени и на шофьори в Сардиния, където градската полиция прибягна до същите регулации, посочвайки недостатъчна охрана на паркиран автомобил.

Такова тълкуване на закона може да изненада туристите, особено тези, свикнали с много по-либерални стандарти в други части на Европа. Въпреки това, италианските служби подчертават, че става дума за превенция и безопасност. Според тях е задължение на шофьора да предвиди потенциални опасности – включително риска от кражба или неоторизирано запалване на превозното средство от трети страни.

Превозното средство не трябва да застрашава други участници в движението

В този случай отвореният прозорец не беше единственият недостатък. Колата е била паркирана на наклонен участък от пътя, като част от нея е на платното за движение. Според служителите на реда съществува реален риск трета страна случайно да освободи ръчната спирачка, което би довело до отдалечаване на превозното средство и създаване на опасност за пешеходците – още повече, защото районът е посещаван с нетърпение от поклонници.

Полицията има основание дори да премести колата, но в крайна сметка се ограничава с глоба. Според службите намесата е оправдана поради явна заплаха за сигурността и нарушение на приложимите разпоредби.

Добра е да знаете местните закони, преди да паркирате колата си в чужбина

Този пример от Италия добре показва колко е важно да се спазват местните регулации. Поведение, което често се счита за дребно в България, може да бъде класифицирано като дребно нарушение в друга страна. Отворени прозорци, леви ключове или неправилно паркиране на наклон могат да доведат не само до глоба, но и до теглене на превозното средство.

Преди да заминете в чужбина, си струва да проверите съществуващите пътни правила. Италианските услуги нямат никакви угризения да наказват шофьорите за неправилна охрана на автомобила. Въпреки че глоба от 42 може да не изглежда сериозна, потенциалните последици – особено при кражба или сблъсък, могат да се окажат много по-сериозни, отбелязва "Аутомедия".

