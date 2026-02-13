Втори самолетоносач поема към Близкия изток заради Иран

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Форд“ е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия изток, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източник, запознат с плановете. Решението идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможни военни действия срещу Иран и засилва натиска за постигане на споразумение по ядрената програма на Техеран.

С разполагането на самолетоносача в региона Съединените щати ще имат два ударни самолетоносачни флота в Близкия изток. Още преди повече от две седмици там пристигна USS Abraham Lincoln, придружен от три разрушителя с управляеми ракети. Така военноморското присъствие на САЩ в района значително се увеличава на фона на нарастващото напрежение.

АП припомня, че през октомври миналата година Тръмп нареди Джералд Р. Форд да бъде пренасочен от Средиземно море към Карибите, когато администрацията концентрираше сили в навечерието на операцията по задържането на тогавашния президент на Венецуела Николас Мадуро. Според агенцията новото придвижване изглежда в разрез с обявената от Белия дом стратегия за сигурност, която поставя приоритет върху Западното полукълбо.

Вчера Тръмп отправи директно предупреждение към Техеран, че ако не бъде постигнато споразумение, последствията ще бъдат „много травмиращи“. Миналата седмица представители на Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман. „Предполагам, че през следващия месец, нещо такова. Трябва да се случи бързо. Те трябва да се съгласят бързо“, заяви американският президент по повод сроковете за евентуална сделка.

