Преговорите с Иран - Техеран начерта червената линия

Иран няма да се откаже от обогатяването на уран, дори ако срещу страната бъде използвана военна сила. Това заяви външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, с което рязко изостри тона в отношенията със Съединените щати само два дни след проведените преговори между Техеран и Вашингтон за ядрената програма на страната.

По време на форум в Техеран Арагчи подчерта, че Иран е „платил много висока цена“ за развитието на мирната си ядрена програма и че именно това е причината страната да не отстъпва по въпроса за обогатяването на уран. По думите му отказът не е въпрос на техника или икономика, а на суверенитет и национално достойнство.

„Защо настояваме толкова много за обогатяването и не сме склонни да се откажем от него, дори ако ни бъде наложена война? Защото никой няма право да ни диктува какво да правим“, заяви иранският външен министър. Той припомни, че само дни по-рано е провел разговори в Оман с американския специален пратеник Стив Уиткоф, като до момента не са обявени конкретни резултати от тези срещи.

Арагчи демонстративно омаловажи и военния натиск от страна на САЩ. Той заяви, че разполагането на американски войски в региона не плаши Техеран, ден след като емисарите на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – посетиха американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ в Персийския залив.

В заключение иранският външен министър опита да балансира острите си послания с дипломатическа реторика, като подчерта, че страната му не търси военен конфликт. „Ние сме народ на дипломацията, ние сме и народ на войната, но това не означава, че искаме война“, заяви Арагчи, оставяйки ясно послание, че Иран няма да отстъпи под натиск, независимо от риска от ескалация.

