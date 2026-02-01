Голямо раздвижване в ивицата Газа! Израел с очакван ход

Израел обяви днес отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт „Рафах“ между ивицата Газа и Египет, като изрично подчерта, че режимът е на ограничено преминаване на жители от палестинската територия, предаде Франс прес. Пунктът, който беше затворен от пролетта на 2024 г., започва да функционира отново в рамките на споразумението за прекратяване на огъня, съобщи COGAT – израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите.

В официалното изявление се посочва, че е започнала пилотна фаза на съгласувани действия с EUBAM и със съответните органи, като целта е да се тества механизмът за контролирано преминаване. Засега остава неясно колко души дневно ще могат да влизат и излизат от крайбрежната територия, като според информация на ДПА, цитираща израелската медия Ynet, отварянето е с изпитателен срок.

Пунктът „Рафах“ беше отворен отново след почти година, което дава възможност на палестинци да напуснат ивицата Газа, опустошена от близо двугодишната война между Израел и радикалната палестинска групировка Хамас. ДПА отбелязва, че днешното решение бележи края на първата фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

ГКПП „Рафах“, разположен при южния град в ивицата Газа, се счита за най-важната врата на анклава към външния свят, тъй като е единственият пункт, който не води към израелска територия. Израелските сили поеха контрол над палестинската страна на пункта през май 2024 г. по време на офанзивата си в Газа.

Хуманитарният натиск остава изключително силен. По данни на здравните власти в ивицата Газа, които са под контрола на Хамас, около 20 000 болни палестинци в момента чакат да напуснат територията за лечение в Египет. Сред тях има 440 пациенти в критично състояние, за които оцеляването е пряко застрашено. В списъците на спешно нуждаещите се от болнична помощ фигурират още около 4000 онкоболни и 4500 деца, за които отварянето на „Рафах“ е въпрос не на политика, а на живот.

