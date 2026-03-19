Белия дом със смъртоносна закана към Иран

Пентагонът иска допълнителни средства в размер на 200 милиарда долара за войната с Иран, съобщи високопоставен представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Той каза, че Министерството на войната е изпратило искането до Белия дом.

Това е изключително голяма сума и се добавя към допълнителното финансиране, което Пентагонът вече получи миналата година в рамките на големия законопроект на Тръмп за данъчни облекчения, отбелязва АП.

Конгресът се подготвя за ново искане за разходи, но не е ясно дали Белият дом е предавал искането за разглеждане. Не е ясно дали искането ще получи подкрепа.

Попитан за сумата на пресконференция днес, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет не потвърди директно числото, като заяви, че то може да се промени. Той обаче каза: "Отново ще се обърнем към Конгреса и нашите хора там, за да се уверим, че разполагаме с необходимото финансиране."

"Нужни са пари, за да се убиват лошите", каза Хегсет.

