Орбан обвини Брюксел в заговор срещу Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи остри обвинения към Европейския съюз, като заяви, че Брюксел действа в синхрон с Украйна срещу интересите на Будапеща. Изказването му дойде в Брюксел в рамките на заседанието на Европейския съвет и веднага изостри напрежението по оста ЕС-Унгария.

„Брюксел е на страната на Украйна“

„Проблемът с украинската петролна блокада трябва да бъде решен от нас, унгарците. Брюксел всъщност е в заговор с украинците, Брюксел е на страната на украинците“, заяви Орбан.

Той беше категоричен, че не очаква подкрепа от европейските институции и определи позицията на ЕС като „фарс“. Според него Унгария е оставена сама да се справя с кризата около блокираните доставки на петрол през Украйна.

Категоричен отказ: „Без петрол - няма подкрепа“

Орбан постави ясно условие към Брюксел и Киев. „Бихме искали да получим петрола, който е наш, от украинците, но сега е блокиран. Никога няма да подкрепя каквото и да е решение, което е в полза на Украйна, докато унгарците не успеят да получат петрола, който ни принадлежи“, заяви той.

По думите му ситуацията може да се реши бързо, ако доставките бъдат възстановени, но към момента не се наблюдава никакъв напредък.

Риск от енергийна криза в Европа

Премиерът предупреди, че темата за енергийната сигурност ще бъде ключова на срещата в Брюксел. Според него евентуална криза ще удари най-силно именно Европа и изисква както национални действия, така и координиран отговор на ниво ЕС.

Орбан подчерта, че настоящата ситуация не е просто двустранен спор, а въпрос с широки икономически последици за целия континент.

Атака срещу опозицията и Германия

Унгарският лидер насочи критики и към вътрешнополитическите си опоненти. Той обвини партията „Тиса“, че заема проукраинска позиция и демонстрира подкрепа за Киев чрез символи като украински знамена и тениски.

Орбан коментира и предупрежденията от Германия относно блокиране на финансова помощ за Украйна. По думите му подобен натиск не е нов и Берлин не бива да го повтаря.

В заключение премиерът заяви, че би участвал в предизборни дебати само със „суверенни хора“, като по този начин допълнително подчерта линията си на конфронтация както вътре в страната, така и на европейско ниво.

