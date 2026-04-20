Фон дер Лайен натиска Унгария за реформи след изборния обрат

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи призив към Унгария да ускори реформите след изборната победа на опозицията. Тя предупреди, че достъпът до милиарди евро европейски средства зависи от изпълнението на конкретни условия в кратък срок. Част от финансирането остава блокирано заради проблеми със върховенството на закона. Брюксел вече е изпратил екип на място, за да подпомогне процеса.

По думите на фон дер Лайен около 6,5 млрд. евро от фонда за възстановяване могат да бъдат окончателно загубени, ако необходимите реформи не бъдат изпълнени до края на август. Тя определи времевия натиск като „огромен“ и подчерта, че действията трябва да бъдат незабавни.

Два дни преди изказването си председателката на Еврокомисията е изпратила екип от висши представители в Будапеща. Те работят със лагера на победителя в изборите Петер Мадяр по подготовката на реформите и инвестициите, изисквани от Европейския съюз.

Средствата за Унгария бяха замразени заради опасения относно върховенството на закона по време на управлението на Виктор Орбан. Общият обем на блокираните средства достига 17 млрд. евро, което според фон дер Лайен е оказало влияние върху икономическата конкурентоспособност на страната.

В отговор на критики, че ЕС е трябвало да действа по-твърдо, тя заяви, че съюзът е бил „изключително строг“, но е действал в рамките на договорите си. По думите ѝ унгарските граждани „заслужават да получат тези европейски средства“, след като условията бъдат изпълнени.

Фон дер Лайен коментира и необходимостта от промени в начина на вземане на решения във външната политика на ЕС. Тя подкрепи идеята за отпадане на принципа на единодушие, като се позова на „систематично възпрепятстване“ от страна на Будапеща. Според нея съюзът трябва да бъде способен да реагира по-бързо и да гарантира, че гласът му се чува на международната сцена.

