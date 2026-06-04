Рубио видя по-опасна фаза във войната на Русия в Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди за нарастващ риск от ескалация във войната на Русия в Украйна заради все по-голямата способност на Киев да нанася удари дълбоко на руска територия, предаде Франс прес. Той направи изявлението по време на изслушване в Камарата на представителите в деня, когато украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт Петербург.

Ударите бяха нанесени броени часове преди началото на годишния международен икономически форум във втория по големина руски град. Това е първата реакция на САЩ след последната размяна на удари между Москва и Киев.

Нов фактор във войната

„Това, което се промени през последните месеци, е, че Украйна става все по-ефективна при нанасянето на удари на далечни разстояния дълбоко навътре на руска територия“, заяви Рубио пред комисията по външни работи към долната камара на Конгреса.

„Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди две години“, добави той.

Вашингтон предлага роля за мир, но вижда твърди позиции

Рубио заяви, че Съединените щати са готови „да играят всяка възможна роля в този контекст за възстановяване на мира“. В същото време той призна, че на този етап нито една от страните, „особено Русия“, не е склонна да направи необходимите отстъпки за постигане на мир.

Франс прес отбелязва, че Рубио е бил изслушван в продължение на часове в Конгреса вчера и днес, но войната в Украйна до голяма степен е останала на заден план за сметка на конфликта в Близкия изток. Въпреки това думите му очертават тревога във Вашингтон, че новият обхват на украинските удари може да изтласка войната към по-опасна фаза.

Нови жертви след размяната на удари

Напрежението се засили след масираната руска атака срещу Украйна завчера, при която най-малко 23 души бяха убити в столицата Киев и източния град Днепър. Размяната на удари продължи и вчера, когато властите в двете страни съобщиха за нови жертви.

Руски обстрел по Краматорск в източната Донецка област причини смъртта на трима цивилни. Един човек беше убит при удар с руски дрон по жилищен блок в южния украински град Херсон.

Москва съобщи за загинал кранист и удар по автобус

От руска страна беше съобщено за една жертва - кранист, загинал при украинска атака с безпилотни летателни апарати в пограничната Брянска област. Осем цивилни бяха убити, а 12 - ранени, при аналогично нападение срещу пътнически автобус в окупираната от Русия част на Донецка област.

На този фон предупреждението на Рубио поставя акцента върху въпроса докъде може да стигне войната, ако ударите на дълги разстояния продължат да се разширяват. Вашингтон заявява готовност за роля в търсенето на мир, но засега признава, че политическите условия за такъв пробив не са налице.

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