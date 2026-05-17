Европа по тревога за нова мигрантска вълна

Четири държави - Италия, Гърция, Малта и Кипър - предупредиха за опасност от нова миграционна криза в Европа заради ескалиращата ситуация в Близкия изток. Те настояха за координирани действия на европейско равнище и за спешни мерки срещу евентуален рязък скок на мигрантския натиск към ЕС. Темата бе обсъдена на среща в рамките на "Форум Европа-Персийски залив", а лидерите подчертаха, че Средиземноморието може отново да се превърне в основен фронт на нова мигрантска вълна.

Страхове от нова криза

В съвместна декларация държавните и правителствените ръководители на четирите страни заявиха, че са необходими навременни и координирани действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен поток към Европа. Според тях рискът расте заради нестабилността и военните конфликти в Близкия изток.

Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си в няколко ключови направления - сигурност, защита на външните граници, подкрепа за засегнатото население в кризисните региони и по-строго прилагане на новия европейски пакт за миграцията и убежищата.

Готвят извънредни мерки

Сред обсъжданите варианти са засилено сътрудничество със страните на произход и транзит на мигрантите, по-тежки действия срещу каналджийските мрежи и трафикантите на хора, както и евентуално активиране на европейския механизъм за кризисни ситуации и форсмажорни обстоятелства.

Италианският вътрешен министър Матео Пиантедози обяви, че ще покани колегите си от Гърция, Малта и Кипър на специална среща в Рим на 17 юни. Целта е държавите да координират действията си при евентуално рязко увеличаване на мигрантските потоци към Европа.

Крит вече е под засилен контрол

Италия, Гърция, Малта и Кипър са сред държавите, които поемат най-силен натиск от нелегалната миграция към ЕС.

Още в края на април четирите страни започнаха съвместни разговори за реакция при евентуална нова мигрантска вълна заради войната в Близкия изток. Темата бе обсъдена и на неформална среща на върха в кипърския курорт Агиа Напа с участието на Никос Христодулидис, Кириакос Мицотакис, Джорджа Мелони и Робърт Абела.

Междувременно гръцките власти вече засилиха контрола около остров Крит, който се оформя като един от активните маршрути за нелегални мигранти към Европа.

Гръцките медии съобщават, че от миналия месец насам се наблюдава осезаем ръст на мигрантския поток в района. През април патрули на гръцката брегова охрана и Фронтекс са открили над 300 мигранти, тръгнали с лодки от либийския бряг към Европа.

