Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Мелони отхвърли ултиматума на Санчес.
Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за опасен натиск към ЕС заради кризата в Близкия изток
Симеон Дянков, Директор на Групата за финансови пазари към Лондонско училище по икономика и политически науки, бивш вицепремиер на България Анализът...
"Надявам се заплахите и твърдият тон да отстъпят на дипломацията". Това заяви пред журналисти премиерът Бойко Борисов по повод проведената среща в Бер...
Лидерите на европейските институции и водещи страни от ЕС се събраха в Рим за среща, свързана с разрешаването на мигрантската криза в Европа. Домакин...
Всеки втори не желае мигранти за съседи или колеги За повечето българи бежанците са заплаха за националната сигурност на държавата. В това са убедени...
ЕС и Турция преговарят за бежанците. Европейските лидери се събират на нова среща в Брюксел, за да обсъдят изискванията на Анкара за миграционния пото...
Няма да допуснем на наша територия да се изгради бежански лагер. Готови сме и за протести. Това твърдят жители на община Кресна. Те са притеснени от с...
Пазарлъкът на Брюксел с Анкара загърбва европейските ценности Докато пазарлъкът между Анкара и Брюксел за бежанците вървеше с пълна сила, турската дъ...
Страните от Западните Балкани ефективно затвориха маршрута на мигрантите през територията си към Западна Европа вчера. Решението тръгна от Словения, к...
"След тежки 12-часови преговори в Брюксел се намери компромис между европейските държави и Турция. Много са недоволните, но нищо по-добро към момента...
Мисля, че на базата на това, което видяхме в момента, можем да доразвием нашите планове и да гарантираме на българските граждани, че ние сме в пълна г...
"Предвид засилващото се напрежение на македонско-гръцката граница, където има десетки хиляди блокирани мигранти, страната ни е готова на бърза и адекв...
"Европейският съюз даде срок на Гърция до 12 май да регистрира всички мигранти или Атина ще се сблъска с последващ контрол на границите на Европа". То...
Германия успешно ще преодолее миграционната криза и ако бъдат взети правилни мерки, притокът на бежанци представлява шанс в бъдеще, Това заяви канцле...