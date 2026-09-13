Нова тревога в НАТО, дрон падна край границата
Два испански F-18 бяха вдигнати във въздуха, а населението в района получи предупреждение за опасност
Следете всички новини, анализи и коментари за Тревога. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Два испански F-18 бяха вдигнати във въздуха, а населението в района получи предупреждение за опасност
Ръководството сезира прокуратурата за постоянното наблюдение, докато местни жители настояват за мерки срещу запрашаването
Опасността взриви спокойствието в МОЛ-а
Записите подсказват, че дронът може да е загубил управление след намесата на руската отбрана
Един и същ пилот с втори успешен удар
От гръцкия червен кръст разпространиха спешни инструкции за безопастност
Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за опасен натиск към ЕС заради кризата в Близкия изток
Каква е причината?
Украйна от снощи е подложена на непрестанни руски въздушни удари
Изложени са на сениозни рискове
Спешните служби евакуират пострадали, сред тях дете в критично състояние
Все пак лекарите успяха да спасят майка й
Известен бизнесмен съсхсериозно предупреждение
Обещали им съдействие
Метеорологичната тревога остава активна
Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство
Пожари изпепелиха над 100 000 дка гори
Бургас на тръни! Бият тревога за много опасна ситуация
Правилото за 90 секунди се основава на невронауката
Каза докога е предупреждението на бурите