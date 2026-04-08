Тревога в съседка на България! Спешно вдигнаха изтребители

Румъния вдигна по тревога два изтребителя F-16, след като Русия извърши атака с дронове срещу „граждански и инфраструктурни обекти“ в Украйна в близост до румънската граница.

Това съобщи румънското министерство на отбраната, цитирано от Newsweek. Общо 17 дрона са били засечени в граничния район край северния окръг Тулча в ранните часове на сряда (8 април), като те не са навлезли в румънското въздушно пространство, уточниха от ведомството, цитирано от БГНЕС.

„Два самолета F-16 от дежурството по въздушна полиция излетяха от 86-а авиобаза в Борча, а системите за противовъздушна отбрана бяха приведени в бойна готовност“, се казва в изявлението.

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време, като е отменен малко под два часа по-късно.

„Силите на Министерството на националната отбрана остават нащрек, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия“, допълват от министерството.

