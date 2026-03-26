Голяма тревога за Десислава Иванчева

Майката на Десислава Иванчева е претърпяла инсулт. Лошата новина сподели в социалните мрежи наскоро освободената от затвора бивша кметица на столичния район "Младост".

"Преди дни тя претърпя инсулт! Слава на Бог пораженията са минимални, но ще се нуждае от сериозна рехабилитация, за да се възстанови и да не се повтори", написа Иванчева в своя профил.

По думите й "белите престилки" са овладели ситуацията, но възстановяването няма да е лесно и ще отнеме време.

"Благодаря на Господ, че я запази и че състоянието ѝ не е от най-тежките. Вярвам, че с вяра, грижа и вашата подкрепа тя ще се възстанови", написа още в профила си в във фейсбук Иванчева.

84-годишната майка на Десислава Иванчева - Любка, се нагърби самоотвержено с грижите за нейния малък син Валентин-Александър, докато дъщеря й излежаваше присъдата си в Сливенския затвор. Екскметицата на община "Младост" бе помилвана от тогавашната вицепрезидентка на България Илиана Йотова.

Иванчева призова своите последователи да се молят за оздравяването на възрастната жена. По думите й майка й ще бъде изписана до няколко дни от болницата, след което ще се търсят конкретни варианти и помощ за нейната рехабилитация.

