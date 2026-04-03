Тревога в Европа! Една страна вдигна изтребители

Полша вдигна по тревога изтребители заради руските въздушни удари по Украйна, съобщи оперативното командване на полските военновъздушни сили, цитирано от Ройтерс.

"Изтребители излетяха по тревога, а наземните системи за противовъздушна отбрана, както и радиолокационното разузнаване, са в състояние на максимална готовност", пише в публикуваното в социалната мрежа Екс изявление на полската армия.

По-рано днес Киев съобщи, че Украйна от снощи е подложена на непрестанни руски въздушни удари.

