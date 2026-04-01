Кръв и сирени в Израел! Десетки ранени след ракетен обстрел

Поне 14 души, сред които и 11-годишно момиче, са ранени при ракетна атака срещу Израел, съобщиха спешните служби. Според военните ударът е извършен от Иран след близо 20 часа без обстрел. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в централната част на страната, а малко по-късно последва ново предупреждение. Ситуацията бързо ескалира, като напрежението в региона достига нов връх.

"Спешните медицински екипи и парамедиците оказват помощ и евакуират в болници 14 ранени", съобщи службата "Маген Давид Адом". Сред пострадалите е 11-годишно момиче в тежко състояние с рани от шрапнели.

Полицията съобщи за нанесени щети на няколко места в централен Израел. Военните уточниха, че ракетите са били засечени и че системите за противовъздушна отбрана са активирани.

По-малко от час след първата атака е издадено ново предупреждение за ракетен обстрел, което обхвана големи части от северен и централен Израел. Жителите са били призовани да се укрият, а службите остават в повишена готовност.

Междувременно конфликтът се разширява и извън границите на Израел. Ливанските власти съобщиха за най-малко 7 загинали при израелски удари по южните предградия на Бейрут и близък град. Израелската армия заяви, че целта са били висши членове на "Хизбула".

По данни на Министерството на здравеопазването в Ливан, при въздушен удар в бастион на "Хизбула" са загинали поне пет души, а 21 са ранени.

В конфликта се включват и йеменските хуси, които поеха отговорност за нова ракетна атака срещу Израел. Според техен говорител операцията е била проведена съвместно с Иран и "Хизбула" и е насочена срещу стратегически цели.

Ескалацията показва разрастване на конфликта на няколко фронта, като опасността от по-широка регионална война остава висока.

