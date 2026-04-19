Отлична новина за всички, които предпочитат дистанционната работа

Европейска комисия подготвя нов пакет от мерки за ограничаване на енергийната криза, като насърчава дистанционната работа и субсидирането на обществения транспорт. Инициативата идва на фона на рязкото оскъпяване на енергията заради войната в Близкия изток.

Според информация на "Файненшъл таймс" предложенията ще бъдат представени на държавите членки през следващата седмица. Целта е да се постигне бързо облекчение за домакинствата и бизнеса.

Натиск за по-ниско потребление

Основният фокус на мерките е намаляване на търсенето на енергия и повишаване на ефективността. Планът стъпва върху опита от кризата след руската инвазия в Украйна, когато ЕС вече приложи подобни политики.

Комисията предлага компаниите да осигуряват поне един ден задължителна дистанционна работа, където това е възможно. Очакването е така да се намали потреблението на горива и натискът върху енергийните системи.

Стимули за зелени решения

Брюксел препоръчва и конкретни финансови стимули. Сред тях са субсидии за обществен транспорт и намаляване на ДДС върху технологии като термопомпи, бойлери и соларни панели.

Планира се въвеждане на по-амбициозни цели за електрификация, макар че точните параметри все още не са обявени. Държавите ще бъдат подкрепени при разработването на схеми за достъп до чисти технологии, включително електромобили и батерии.

Мерки без задължителен характер

От Комисията подчертават, че предложенията са препоръчителни, а не задължителни. „Ако се сблъскаме с недостиг на енергия, наша отговорност е да информираме гражданите как могат да намалят потреблението“, посочва европейски служител.

Подобни насоки бяха дадени и през 2022 г., когато гражданите бяха призовани да намалят отоплението с един градус.

Законодателни промени на хоризонта

Освен препоръките, Брюксел готви и законодателни инициативи. Те ще включват промени на пазара на електроенергия с цел намаляване на разходите за пренос и по-голяма прозрачност при операторите.

Комисията планира и промяна на данъчните правила, така че електроенергията да бъде облагана по-ниско от изкопаемите горива. Предвижда се възможност за нулев данък върху тока за енергоемките индустрии.

Допълнително ще се разработват механизми за ценови тавани и подкрепа на доходите, макар че идеята за общоевропейски данък върху свръхпечалбите засега не среща подкрепа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com