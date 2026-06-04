Хампарцумян бие тревога! Фундаментален проблем

Предстоят тежки решения, свързани с икономии, след като стана ясно, че страната е в процедура по свръхдефицит, заради дупката в бюджета.

„Сметката винаги идва. Въпросът е тези огромни 7,5 милиарда - най-вероятно е вярно, означава, че трябва да се помисли как държавата си води книгите. По какъв начин отразява задълженията, защото това са неплатени задължения. Това са задължения, които някой трябва някога да е отчел и те да са на бюрото на хората, които управляват“, коментира в „Тази сутрин“ финансистът Левон Хампарцумян.

„Ако не е така, имаме фундаментален проблем. Това трябва да се оправи и може би сега е времето, след като вече има мнозинство в парламента. Начинът, по който държавата си води отчетите, книжата, е да дава възможност да управляваме касовата си наличност. Ако чуете „бюджетът на касова основа - има пари, няма пари“, това означава колко пари има в момента в хазната. Начислена основа е по-стратегическият начин на управление - поглед в перспектива: колко имаме да даваме, колко имаме да получаваме. Трябва да си правим сметката и за двете неща“, обясни той.

„И двете са изключително важни инструменти за финансовото управление - било то на държавата, на бюджета или на каквото и да е друго. Важно е, когато се сменят правителства, тези неща да са ясни, а не да се стига до обвинения от рода на „предишните ни излъгаха“, посочи финансистът.

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