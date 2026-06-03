Мадяр с тежки обвинения срещу Орбан

Бившият министър-председател на Унгария Виктор Орбан е упражнявал личен контрол върху работата на правоохранителните органи и службите за сигурност, заяви в публикация във "Фейсбук" настоящият премиер Петер Мадяр, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

По думите му Орбан е можел лично да взема решения за извършването на обиски и акции, както и за забавянето на определени процедури. "Той трябва да бъде подведен под отговорност за това", подчерта Мадяр.

Премиерът сподели и публикация на унгарското издание "Телекс", в която се твърди, че предишното правителство, и по-конкретно Виктор Орбан, е разпоредило акция срещу т. нар. украински "златен конвой" без достатъчно професионални основания. Според материала, който се позовава на разговори с източници, запознати със случая или участвали в него, решението за акцията е било взето на най-високо политическо равнище.

На 5 март унгарските служби са задържали транзитен конвой на Държавна спестовна банка на Украйна, превозващ от Австрия към Украйна 40 милиона долара, 35 милиона евро и 9 килограма злато, сочат данни на унгарската данъчна администрация. На 6 май украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Унгария е върнала на Украйна задържаните средства и златото.

Междувременно депутатът от партия ТИСА Мартон Мелетей-Барна внесе законопроект за закриване на Службата за защита на суверенитета на Унгария. Според мотивите на проекта институцията не е изпълнявала реални обществени функции, а създаването ѝ е било продиктувано от политически цели и интереси. Мелетей-Барна твърди, че истинската ѝ роля е била да оказва политически натиск върху граждани, неправителствени организации и медии.

В законопроекта се посочва още, че поддържането на държавен орган, занимаващ се с "псевдонаучни дейности в подкрепа на измислени конспиративни теории", представлява заплаха за върховенството на закона и възпрепятства участието на гражданите в обществения живот. Според авторите на предложението Службата за защита на суверенитета не е защитавала суверенитета на Унгария, а напротив, играла е ключова роля в подкрепа на авторитарното упражняване на властта.

Предвижда се законът за закриване на службата да влезе в сила ден след официалното му обнародване. Институцията функционира в Унгария от 1 февруари 2024 г.

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