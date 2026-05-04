Легендарен бивш кмет на Ню Йорк е в критично състояние

Рудолф Джулиани - бивш кмет на Ню Йорк и дългогодишен съюзник на Доналд Тръмп - е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговият говорител Тед Гудман, цитиран от Асошиейтед прес.

Причината за хоспитализирането на 81-годишния политик не се уточнява, както и колко време вече е под лекарско наблюдение. Новината идва дни след негова публична поява онлайн, която породи притеснения. Състоянието му предизвика силни реакции в САЩ.

Гудман определи Джулиани като човек, който винаги се е изправял срещу трудностите с решителност. В изявление в социалните мрежи той подчерта, че бившият кмет „се бори със същата сила“, както и през цялата си кариера. Потвърдено беше, че състоянието остава критично, но стабилно, без допълнителни медицински подробности.

Само дни по-рано Джулиани водеше своето онлайн предаване „America's Mayor Live“ от Палм Бийч във Флорида. Още в началото на излъчването той се разкашля, а гласът му звучеше осезаемо по-дрезгав. Самият той отбеляза, че е пресипнал, което веднага предизвика реакции сред зрителите и коментари за здравословното му състояние.

Рудолф Джулиани остава една от най-разпознаваемите фигури в съвременната американска политика. Той получи прозвището „кметът на Америка“ заради действията си след атаките на атаките от 11 септември 2001 г.. В следващите години се превърна в ключов съюзник на Доналд Тръмп и негов личен адвокат, особено по време на оспорването на изборите през 2020 г., спечелени от Джо Байдън.

Съдебните битки около твърденията за изборни измами завършиха с десетки загубени дела от страна на Тръмп и неговите съюзници. Проведените проверки, преброявания и одити не установиха значителни нарушения, припомня Асошиейтед прес. Въпреки това темата продължи да бъде център на политическо напрежение.

Реакцията на Доналд Тръмп не закъсня. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл той нарече Джулиани „истински воин“ и „най-добрия кмет в историята на Ню Йорк“. В същото изявление той отправи остри критики към политическите си опоненти, обвинявайки ги за начина, по който според него е бил третиран неговият дългогодишен съюзник.

Здравословните проблеми на Джулиани не са от вчера. През септември той беше хоспитализиран след тежка автомобилна катастрофа в щата Ню Хемпшир, при която получи фрактура на прешлен и други наранявания. По-рано в кариерата си той се оттегли от надпреварата за Сената през 2000 г. заради диагноза рак на простатата, което също остави сериозен отпечатък върху живота му.

Сегашната ситуация връща вниманието към състоянието на една от емблематичните фигури в американската политика, чието влияние продължава да се усеща и днес.

