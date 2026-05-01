Тръмп заплаши с изтегляне от Европа. Италия и Испания са под удара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „вероятно“ би обмислил изтегляне на американските войски от Италия и Испания. Коментарът дойде на фона на вече обявени планове за възможно намаляване на американското военно присъствие в Германия.

Така Вашингтон поставя под въпрос разположението на силите си в ключови точки в Европа. Изказването се възприема като нов сигнал за напрежение в рамките на НАТО.

Тръмп отправи остри критики към съюзниците, като заяви, че те не са помогнали достатъчно за отварянето на Ормузкия проток, затворен след началото на американско-израелската въздушна операция срещу Иран на 28 февруари. Според него липсата на подкрепа от страна на европейските партньори поставя под въпрос ангажиментите в рамките на алианса.

На директен въпрос дали ще обмисли изтегляне и от Италия и Испания, президентът отговори: „Вероятно е. Гледайте, защо да не мога? Италия не ни е била от никаква помощ, а Испания е ужасна, абсолютно ужасна“. Изявлението идва след серия от напрегнати отношения между Вашингтон и Мадрид.

Миналия месец Тръмп заплаши с пълно търговско ембарго срещу Испания, след като страната отказа да предостави базите си за операции, свързани с удари срещу Иран. Паралелно с това вътрешен имейл на Пентагона, цитиран от Ройтерс, разглежда варианти за наказателни мерки срещу съюзници, включително изключване на Испания от НАТО.

Администрацията във Вашингтон вече анализира възможността за съкращаване на военните сили в Германия, където са разположени около 36 400 от общо над 68 000 американски военнослужещи в Европа към края на 2025 г. Решение по този въпрос се очаква в близко време, което може да доведе до сериозно пренареждане на военния баланс на континента.

