Чарлз го направи! Накара Тръмп да стори нещо, което никой друг не успя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че премахва митата върху шотландско уиски „в чест" на крал Чарлз III и кралица Камила. Поводът е на тяхното държавно посещение в САЩ. Американският лидер съобщи новината в социалната си мрежата Truth Social.

"Кралят и кралицата ме накараха да направя нещо, което никой друг не успя да направи, без дори да питат!", написа Тръмп.

Кралското семейство беше на официална 4-дневна визита в Щатите. Посещението на краля и съпругата му приключи, като те отдадоха почит на загинали американски военнослужещи във военно гробище, предава БГНЕС. Двамата посетиха Националното гробище „Арлингтън“ край Вашингтон, където положиха венец и цветя пред Гроба на Незнайния воин.

