Тръмп превръща 250-годишнината на САЩ в най-величествената

Доналд Тръмп е напът да пренапише историята на американските национални чествания, размивайки напълно границата между държавния протокол и чистата предизборна кампания. Американският президент обяви, че по повод предстоящия Ден на независимостта – 4 юли, когато се навършват точно 250 години от основаването на САЩ, в сърцето на Вашингтон ще се проведе безпрецедентно зрелище, предава Ройтерс.

Решението на Белия дом да трансформира най-святия национален празник в мегамитинг веднага взриви политическите среди отвъд Океана и гарантира, че събитието ще прикове погледите на целия свят.

„Почест към Америка“

Президентът използва личната си социална мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), за да обяви плановете си с типичния за него мащаб, обещавайки невиждано досега шоу на емблематичната алея в центъра на столицата.

„Ще организираме най-грандиозния митинг на Тръмп от всички досега - „ПОЧЕСТ КЪМ АМЕРИКА“ – написа Тръмп в мрежата си.

Тържествата на 4 юли ще бъдат абсолютната кулминация на по-широката национална програма под надслов „Свобода 250“. Държавният глава обеща на своите поддръжници и граждани, че юбилейният Ден на независимостта ще включва невиждано авиошоу, мощна военна музика и най-грандиозната заря в историята на федералната столица.

Критиците на нокти

Очаквано, плановете на Белия дом предизвикаха вълна от яростни критики сред политическите опоненти на президента. Критиците на Тръмп веднага излязоха с остри позиции, обвинявайки го, че безцеремонно използва официални събития, свързани с най-висшия държавен пост, единствено за да популяризира личния си политически имидж и да консолидира електората си.

Според анализатори, превръщането на честването на четвърт век американска независимост в партиен митинг е безпрецедентен ход, който ще раздели нацията в ден, предназначен за обединение. Независимо от полярните мнения обаче, Тръмп за пореден път доказа, че е майстор на политическия театър и няма намерение да се съобразява с традиционните норми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com