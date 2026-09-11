Всичко за 4 Юли

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Путин поздрави Обама за 4 юли

Путин поздрави Обама за 4 юли

Руският президент Владимир Путин поздрави президента на САЩ Барак Обама за националния празник - Деня на независимостта, който бе вчера, съобщи ТАСС,...

05 юли | 6:30
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