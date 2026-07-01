Навръх юбилея! Огромна опасност в Ню Йорк

Ню Йорк ще бъде от самото начало на юли в лапите на изключително опасни метеорологични условия. Кметът на американския метрополис Зохран Мамдани предупреди жителите за екстремна жега - до 44 градуса, съобщи NBC.

Температурата ще се покачи до горната граница на диапазона от 90 градуса (32-37 градуса по Целзий - ред.) и над трицифрени стойности (над 37,7 градуса по Целзий), а поради влажността ще се усеща още по-топло: индексът на топлина може да достигне около 112 градуса (44,4 градуса по Целзий)", каза кметът.

Мамдани нарече такива условия изключително опасни и предупреди, че необичайната жега може да продължи до събота, 4 юли, когато се празнува Денят на независимостта на САЩ. Поради високите температури в града ще бъдат открити охладителни центрове.

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