Преди срещата на върха на НАТО! Турция откри ново летище

Турция официално откри новото летище „Анкара“ (ANK), което ще функционира като второ гражданско летище на столицата и ще обслужва както вътрешни, така и международни полети. Съоръжението, известно досега като военното летище Етимесут, беше открито от президента Реджеп Тайип Ердоган след приключването на осеммесечен проект за мащабна модернизация.

Очаква се новото летище да играе важна роля по време на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли. То ще поеме част от засиления дипломатически и протоколен трафик, като същевременно ще намали натоварването на основното столично летище Есенбоа.

По време на церемонията по откриването Ердоган подчерта, че значението на Анкара като дипломатически център непрекъснато нараства. По думите му броят на международните делегации, посещаващи турската столица, се увеличава всяка година, а Турция е готова да посрещне лидерите на държавите членки на НАТО на предстоящата среща на върха.

Президентът определи проекта като възраждане на историческо авиационно съоръжение, създадено още през 1933 година. „Не само реализирахме нов проект за столицата, но и възстановихме важен национален актив“, заяви той.

В рамките на модернизацията пистата на летището е удължена от 2450 на 3000 метра и разширена от 42 на 60 метра, което позволява обслужването на широкофюзелажни самолети. Изградени са две нови площадки за обръщане на самолети с обща площ от 15 000 квадратни метра, както и перон с площ 160 000 квадратни метра, способен да приеме едновременно до 44 въздухоплавателни средства.

Обновяването включва още реконструкция на рулежните пътеки, изграждане на нови успоредни и свързващи трасета, модерни системи за осветление и навигация, както и цялостно обновяване на механичната, електрическата и дренажната инфраструктура съгласно международните авиационни стандарти.

Към комплекса са изградени и държавна приемна с площ 4800 квадратни метра, предназначена за официални гости и делегации, както и паркинг с капацитет за 310 автомобила.

Според турските власти новото летище ще засили транспортния капацитет на столицата и ще подпомогне нарастващата роля на Анкара като международен дипломатически и политически център.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com