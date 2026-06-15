Милиардите от САЩ опровергаха слуховете за разрив между Варшава и Тръмп

Полша получи мощна финансова инжекция под формата на гаранция в размер на 4 милиарда долара по американската програма за външно военно финансиране (Foreign Military Financing). Новината бе съобщена официално от полския министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, предава Полската агенция по печата (ПАП). Финансовият транш от Вашингтон идва в ключов момент и се превърна в основен коз в разразилия се вътрешнополитически дебат в Полша относно отношенията с Белия дом.

Остроумен отговор на обвиненията в "антиамериканизъм"

Министърът на отбраната използва новината за милиардните гаранции, за да иронизира критиките на своите политически опоненти у дома. Кошиняк-Камиш написа в социалните мрежи, че отношенията на полското правителство с президента на САЩ Доналд Тръмп и американската администрация са "толкова лоши", че страната току-що е получила въпросните 4 милиарда долара.

Този коментар е директна и очевидна препратка към неотдавнашните твърдения на десния полски президент Карол Навроцки, който обвини настоящото правителство в антиамерикански настроения.

Празненства в Белия дом и политически искри от Вашингтон

Повод за задочния спор стана визитата на президента Навроцки в САЩ, където той бе поканен на тържествата по случай рождения ден на Доналд Тръмп. Празненствата включваха дори галавечер на „Ю Еф Си" (UFC) на специално изградена арена на територията на Белия дом. Тогава от Вашингтон Навроцки обяви, че съществува сериозен проблем с антиамериканските послания на редица влиятелни полски политици, включително и на представители от кабинета.

"Източният щит" получи висока оценка от Белия дом

В опит да опровергае категорично думите на президента Навроцки, Кошиняк-Камиш изтъкна и международното признание за полските отбранителни инициативи. Той посочи, че заместник-държавният секретар на САЩ по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано публично е похвалил проекта „Източния щит“. Това е мащабният многомилиарден план на Варшава за укрепване на отбраната по границите на страната с Русия и Беларус, който очевидно се радва на пълната подкрепа на стратегическия партньор зад Океана.

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