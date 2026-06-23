Защо Полша не може да се разведе с Украйна въпреки скандалите им?

Отношенията между Полша и Украйна достигнаха най-ниската си точка от началото на руската инвазия, след като тежки исторически спорове взривиха дипломатическия мир между Варшава и Киев. На фона на разрастващия се скандал на най-високо равнище, полският министър-председател Доналд Туск направи ключово изявление преди заседанието на министерския съвет във вторник. Той призова двете страни да запазят хладнокръвие и категорично заяви, че продължаването на двустранното сътрудничество е стратегически интерес, който надхвърля моментните политически трусове.

Скандалът с УПА: Как призраците от миналото сблъскаха Варшава и Киев

Пряката причина за безпрецедентното охлаждане на отношенията стана решението на украинския президент Володимир Зеленски да наименува военно подразделение на името на Украинската въстаническа армия (УПА). В Полша тази организация се свързва с черни страници от историята – тя е пряко отговорна за масовите брутални убийства на десетки хиляди поляци в днешна Западна Украйна по време на Втората световна война.

Реакцията на Варшава беше мигновена и безпощадна. Полският президент Карол Навроцки предприе радикална стъпка и официално лиши Зеленски от най-високото полско отличие – „Ордена на Белия орел“. Този ход отприщи верижна реакция на обида в Киев, където редица водещи украински политици демонстративно започнаха да се отказват от своите полски държавни отличия.

Бойкотът в Гранск: Свириденко сменя Зеленски на преговорите за милиарди

Дипломатическият сблъсък вече даде и своя първи горчив плод на международната сцена. Володимир Зеленски официално отказа да присъства на дълго подготвяната и стратегически важна Конференция за възстановяването на Украйна, която стартира този четвъртък в северния полски град Гданск. Вместо украинския държавен глава, в Полша ще пристигне вицепремиерът и министър на икономиката Юлия Свириденко.

Въпреки проблемите, Туск подчерта, че конференцията в Гданск ще се проведе, отстоявайки стратегическия интерес на двете страни.

Зад позицията на премиера Туск стоят сериозни финансови интереси, насочени към следвоенното възстановяване на Украйна. Очакваните стотици милиарди долари за полския бизнес правят поддържането на добри отношения с Киев стратегическа икономическа необходимост, въпреки политическите търкания.

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