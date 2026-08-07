Азербайджан направи важен ход към Украйна

Украйна и Азербайджан дават нов импулс на отношенията си, като поставят отбранителното сътрудничество и дроновете сред ключовите теми на двустранния диалог. Президентът Володимир Зеленски прие в Киев азербайджанския външен министър Джейхун Байрамов, който е на първото си посещение в Украйна от началото на руската инвазия.

Двамата обсъдиха също енергетиката, петрола и газа, земеделието и хуманитарната помощ. Визитата идва само няколко месеца след посещението на Зеленски в Азербайджан, когато двете страни договориха значително разширяване на стратегическото си партньорство.

Дроновете вече са част от двустранния дневен ред

Сред най-съществените теми в разговора е било сътрудничеството в отбраната и по-конкретно договореността за безпилотните системи.

Това е особено показателно на фона на украинската стратегия за изграждане на международни партньорства в производството и развитието на дронове. През последните месеци Киев сключи серия от т.нар. Drone Deal споразумения със свои партньори, които включват различни комбинации от съвместно производство, трансфер на технологии, финансиране, киберсигурност и обмен на боен опит.

При пристигането си в украинското външно министерство Байрамов и колегата му Андрий Сибига са разгледали и изложба на произведени в Украйна дронове. На последвалите разговори са обсъдени стратегическото партньорство, търговията, енергетиката, инвестициите, транспортът и регионалната сигурност.

Първа визита след началото на войната

Зеленски благодари на Азербайджан и лично на президента Илхам Алиев за последователната позиция в подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

„Много сме благодарни, че в тези трудни дни за нашата страна и нашия народ намерихте възможност да дойдете и да ни подкрепите“, заяви украинският президент.

Байрамов от своя страна потвърди политическата позиция на Баку.

„Можете напълно да разчитате на нас и на нашата политическа подкрепа. Ние сме категорични, когато става въпрос за пълната ни солидарност с Украйна, нейната териториална цялост и неприкосновеността на международно признатите й граници“, заяви той.

Азербайджанската страна съобщава, че предоставената досега хуманитарна помощ за Украйна вече надхвърля 50 млн. долара. Баку участва и във възстановителни проекти в Ирпен, както и в програми за украински деца.

Зеленски постави Черно море на масата

Украинският президент е запознал Байрамов с последните руски атаки и с действията на украинската армия. Разговорът е засегнал и ситуацията в Черно море, включително ограниченията върху морските маршрути и риска за износа на зърно и световната продоволствена сигурност.

Дипломатическият процес и контактите на Киев със Съединените щати също са били сред обсъжданите въпроси.

По време на посещението си Байрамов е посетил Ирпен, където Азербайджан подпомага училище, медицинска инфраструктура и рехабилитационни проекти. Министърът е уверил, че тази подкрепа ще продължи.

От енергетиката до отбранителната индустрия

Сегашната среща надгражда договореното през април при посещението на Зеленски в Азербайджан. Тогава двете страни подписаха шест споразумения и очертаха като приоритети енергетиката, икономиката, хуманитарното сътрудничество и сигурността. Украинският външен министър Андрий Сибига определи отношенията като стратегическо партньорство и подчерта необходимостта договореностите между президентите да бъдат превърнати в конкретни проекти.

Новият елемент сега е отчетливото излизане на отбраната и безпилотните технологии на преден план. Това придава на отношенията между Киев и Баку измерение, което вече надхвърля традиционната политическа и хуманитарна подкрепа и навлиза в една от най-чувствителните сфери на сигурността.