Ким Чен-ун рязко забогатя. 22 милиарда долара от една война

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун рязко е забогатял от войната в Украйна. Той е натрупал 22 милиарда долара чуждестранни приходи след началото на руската агресия - от 2022 до 2025 година. Така ръководителят на Северна Корея разполага с повече пари, отколкото по всяко време през 15-те си години на власт, сочи анализ на Bloomberg Economics на правителствени търговски данни и разузнавателна информация, както и външни изследвания на ключови източници на генериране на доходи.

Реализираните приходи са почти четири пъти по-големи от сумата, натрупана през предходния четиригодишен период, който дойде веднага след като САЩ убедиха Китай и Русия да подпишат санкции на ООН, целящи да лишат Ким от твърда валута за напредък на ядрената му програма.

"Северна Корея е в по-силна позиция от всякога през последните 35 години", каза Андрей Ланков, специалист по корейски изследвания и директор на консултантската фирма Korea Risk Group. По думите му парите от продажбата на оръжия на Русия са като "печалба на лотарията" за севернокорейския лидер, а подновената подкрепа на китайския президент Си Цзинпин е еквивалентна на надеждна "пенсия".

Пхенян не отчита икономически данни. Заедно със своите партньори, правителството на Ким предприема стъпки за прикриване на незаконна търговия, а голяма част от приходите остават извън границите на страната, тъй като Ким Чен-ун е блокиран от международната банкова система.