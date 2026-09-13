Всичко за Външен Министър

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Велислава Петрова: България трябва да бъде надежден съюзник със собствен глас, ясни национални интереси и воля да ги отстоява

Велислава Петрова: България трябва да бъде надежден съюзник със собствен глас, ясни национални интереси и воля да ги отстоява

Географското ни положение е стратегическо предимство – България може да бъде ключов транспортен, енергиен и цифров възел между Европа, Азия и Близкия...

28 август | 9:00
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