Петрова отговори за санкциите срещу Русия: Българският интерес е бил водещ
Решението е минало през компетентните институции и Координационния механизъм по изпълнение на санкциите
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Решението е минало през компетентните институции и Координационния механизъм по изпълнение на санкциите
Географското ни положение е стратегическо предимство – България може да бъде ключов транспортен, енергиен и цифров възел между Европа, Азия и Близкия...
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