Нов тежък скандал с министър на Орбан и връзките с Москва

Скандал от международен мащаб избухна в Унгария броени дни преди парламентарните избори на 12 април, след като разследващата платформа „ВиСкуеър“ публикува аудиозапис от разговор между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров, проведен през август 2024 г. Разкритието идва в изключително чувствителен политически момент и веднага предизвика въпроси за реалната позиция на Будапеща в рамките на Европейския съюз и за отношенията й с Москва.

Според публикувания запис Лавров се свързва със Сиярто, за да му напомни за поет ангажимент да съдейства за премахване на лице, свързано с руски бизнес, от санкционния списък на ЕС. Унгарският външен министър отговаря, че Унгария и Словакия ще внесат съответно предложение, което директно засяга единството на европейската санкционна политика. Допълнително „ВиСкуеър“ съобщава за друг разговор, за който няма публикуван аудиозапис, в който Сиярто е заявил пред руски представител, че работи за отмяна на санкции, насочени срещу т.нар. „сенчест флот“ от петролни танкери, използван за заобикаляне на ограниченията.

Самият Сиярто не отрича, че разговорът с Лавров се е състоял, но определя изтичането като „огромен скандал“, като твърди, че чуждестранни тайни служби са подслушвали телефонните му разговори и са ги направили публични непосредствено преди изборите. Тази линия на защита обаче не намалява напрежението, а по-скоро засилва съмненията за дълбоки и системни контакти между Будапеща и Москва.

Случаят отново изкарва на преден план притесненията в европейските институции, че Унгария може да действа като вътрешен фактор, който отслабва общата политика на ЕС спрямо Русия. Правителството на Виктор Орбан от години поддържа близки отношения с Кремъл, въпреки войната в Украйна и усилията на съюза да изолира Москва. Орбан защитава тази линия като прагматична и насочена към запазване на националните интереси, но критиците му виждат в нея опасно сближаване с Русия.

Политическият контекст прави разкритията още по-взривоопасни. Унгария е изправена пред най-оспорваните избори от повече от десетилетие, като опозиционната партия ТИСА води в редица социологически проучвания. Изтичането на подобен запис в този момент може да се окаже решаващ фактор за нагласите на избирателите и за крайния резултат.

Допълнително напрежение внасят и публикации в западни медии, според които Сиярто е поддържал регулярни контакти с Лавров дори по време на заседания на ЕС, като първоначално е отхвърлил тези твърдения, а впоследствие е признал, че е провеждал консултации с държави извън съюза, включително Русия. Руското правителство засега не коментира случая, а словашките власти също запазват мълчание. Скандалът обаче вече е факт и поставя Унгария в центъра на нова политическа буря, която може да има последствия далеч отвъд самите избори.

