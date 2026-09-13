Мохамед бин Салман натисна Тръмп за атака, президентът отказа
Само преди два месеца Вашингтон подкрепяше саудитски удари по хусите, но новата ескалация с Иран рязко промени американските сметки
Следете всички новини, анализи и коментари за Разговор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само преди два месеца Вашингтон подкрепяше саудитски удари по хусите, но новата ескалация с Иран рязко промени американските сметки
Властите у нас отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната
Телефонният разговор между външните министри е бил поискан от България още в началото на юли, втори контакт не е имало
Клисурска подчерта положителното развитие на община Етрополе
Кристиан Шокер заяви, че ЕС трябва да поднови контактите с руския президент
Двамата обсъдиха ключови въпроси
Телецът среща човек от миналото, Скорпионът разкрива тайна
Разговор Сиярто-Лавров разтърси ЕС, а подозренията за игра в полза на Русия се засилват
Какво му се е случило в автобуса
Днес е ден за малки победи и тихи прозрения
Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир
Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп, както и за всичките ни контакти с европейските партньори, каза украинският президент
Тя го атакува с неудобни въпроси
Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"
Ще поиска нещо много голямо
САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък
Благодарим за важните сигнали за по-нататъшна подкрепа, ще поддържаме връзка, каза още Зеленски
Подготовката за мирната среща на върха между САЩ и Русия е в ход, каза той
Той се проведе преди да пристигне украинският президент Володимир Зеленски
Турският държавен глава е използвал възможността да поздрави руския си колега и за рождения му ден