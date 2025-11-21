Европейски лидери проведоха съдбовен разговор за съдбата на Украйна

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с президента Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс". Четиримата европейски лидери проведоха телефонен разговор.

По време на него Зеленски заяви, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Това съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор. Той допълни, че Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир.

"Американската страна представи предложенията си, точките от план за приключване на войната – тяхното виждане. От първия ден на войната поддържаме една проста позиция: Украйна се нуждае от мир. Истински мир, който няма да бъде нарушен от трето нахлуване. Достоен мир, който уважава нашата независимост, нашия суверенитет и достойнството на украинския народ. Точно тези формулировки трябва да осигурим. Подчертах нашите ключови принципи. И се договорихме, че нашите екипи ще работят по тези предложения", каза още президентът на Украйна.

По рано Зеленски каза, че е готов да разговаря с американския си колега Доналд Тръмп за "американската визия".

"Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност", заяви германският правителствен говорител.

Същевременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то Щатите предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателни информации с Украйна.

Също така не е ясно дали това е окончателният план. Външният министър на германия го описа като работна версия. Допълнителна неяснота внесе Кремъл. Говорителят на Владимир Путин каза, че не са получили план и конкретни преговори няма.

