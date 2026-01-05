Студ и сняг скова Турция. Люта зима взе жертви в Румъния, хиляди са на тъмно

Най-големият турски град Истанбул е в плен на силен вятър, наречен лодос, който е характерен по това време на годината за тези географски ширини.

Лодос е силен югозападен вятър, характерен за крайбрежията на Мраморно море и Егейско море. При него се наблюдава и образуване на високи вълни и бури. Думата в превод означава южен вятър, а ураганният вятър се съпровожда с топло време.

Силният вятър е причинил щети и затруднения в много райони на мегаполиса, информира Хаберлер, предава БТА. Срутил се е покривът на двуетажна жилищна сграда в квартала Газиосманпаша. Отломки от срутения покрив са паднали върху няколко автомобила, паркирани наблизо. Екипи на пожарната и спасителни екипи са изпратени на мястото на инцидента.

Неблагоприятното време е причинило особено сериозни затруднения в градския морски транспорт.

По информация в интернет страницата на градските морски линии пътническите рейсове до Принцовите острови, Ялова и Бурса са анулирани до второ нареждане.

Високи вълни са се образували поради силния вятър в крайбрежните квартали Юскюдар, Зейтинбурну, Куручешме, Бебек и Авджълар. От общините изпратиха предупреждения към гражданите да бъдат внимателни и да избягват движението по крайбрежните пътища.

Бурята нарушава морския транспорт в района на Текирдаг, информират местните медии. Поради южния вятър, който понякога достига скорост от 50 километра в час, 10 товарни кораба изчакват край бреговете на Текирдаг да утихне бурята. Отмемено е движението на рибарските лодки в района на Сюлейманпаша .

В района на Чанаккале също бушува буря. Петролен танкер „Кендил“ с дължина 249 метра и тонаж от 62 000 тона, плаващ от Алиага до Ялова, е заседнал край Бозджаада. Капитанът на кораба е подал сигнал за помощ на Службата за движение на плавателните съдове към Главна дирекция за брегова охрана. Влекачи са били изпратени в района и са взели танкера на буксир.

От синоптичната служба съобщиха, че до вторник се очаква вятърът да стихне и да завали дъжд.

Студ и сняг е сковал десетки райони в Източен Анадол, съобщи АХабер. В Ардахан снощи е измерена температура от минус 37 градуса. Високи преспи от сняг, затрупани пътища, температури между минус 15 и минус 25 градуса затрудняват живота. Учениците са разпуснати във ваканция.

3766 граждани са евакуирани на по-безопасни места. Около 43 хиляди души са мобилизирани за борба с негативните последици на лошото времето в източните области, посочи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа Ен Сосял.

„Всички институции в рамките на Плана за реагиране при бедствия на Турция (TAMP) работят непрекъснато за смекчаване на негативните последици от обилните снеговалежи и студеното време. Екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) към президентството действат активно от самото начало, осигурена е необходимата координация със съответните институции и организации. На постъпилите сигнали се отговаря незабавно“, допълни вътрешният министър.

Хиляди семейства в Румъния, особено в окръзите Алба, Муреш и Сибиу, са без ток заради обилни снеговалежи.

Министерството на енергетиката предупреждава, че ситуацията може да се влоши заради очакваните ниски температури до -8 градуса.

Жълт код за опасно време е в сила за по-голямата част от страната. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.

В планините обстановката също е усложнена.

Двама туристи са били открити мъртви, други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont), цитирани от "Труд".

Зимата парализира и Испания със сняг, поледици и наводнения.

Бурята "Франсис" достигна югоизточната част на страната тази нощ и предизвика частични наводнения.

Местната управа в Андалусия разпореди евакуация на повече от 470 домакинства заради проливните дъждове, а най-малко 270 инцидента са регистрирани в страната заради опасното време.

