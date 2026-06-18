Путин се срещна с Хакан Фидан. Покани и Ердоган в Русия

По време на посещението си в Русия турският външен министър Хакан Фидан се срещна с руския президент Владимир Путин. Според информация от дипломатически източници министърът на външните работи на Турция е бил приет от държавния глава в Казан в рамките на официалната си визита в Руската федерация, пише ТРТ Хабер.

В началото на срещата Путин заяви:

„Отношенията между нашите страни се развиват все по-успешно. Това ни носи голямо удовлетворение. Нашите контакти отдавна са престанали да бъдат просто формалност и до голяма степен благодарение на позицията, възприета от президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, те имат действително приятелски характер и с всеки изминал ден се обогатяват с ново съдържание. Моля да му предадете най-добрите ми пожелания. Винаги се радваме да го посрещнем в нашата страна. Радвам се, че в рамките на днешното събитие имам възможност да се срещна с Вас и да обсъдим актуални въпроси, които са от значение и за двете ни държави.“

Министърът на външните работи Фидан също предаде на Путин поздравите на президента Реджеп Тайип Ердоган и заяви:

„В нашия регион и в света се случват изключително важни събития. Вашите възгледи по определени въпроси са важни. Имаме много теми за обсъждане. През последните два дни провеждаме много интензивни срещи с нашите колеги и обменихме подробни мнения по множество въпроси.“

По време на визитата си в Русия Хакан Фидан проведе и среща с руския външен министър Сергей Лавров, с когото обсъди актуални регионални и международни въпроси, както и двустранните отношения между Анкара и Москва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com