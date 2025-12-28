Срещата на Тръмп и Зеленски. Звънят още на...

Предстои среща между украинския президент Володимир Зеленски и неговият американски колега Доналд Тръмп.

Те ще проведат телефонен разговор с европейските лидери по време на днешната си среща във Флорида, заяви говорител на президентството в Киев, цитиран от Ройтерс.

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел „подробен телефонен разговор“ с британския премиер Киър Стармър.

„Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп, както и за всичките ни контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и за последиците от руските удари“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Президентът Тръмп заяви, че е провел „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с Путин преди срещата си с Володимир Зеленски.

„Тъкмо проведох добър и много продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Путин преди срещата ми в 13:00 часа (местно време – 20:00 часа българско – бел. ред.) днес с президента на Украйна Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Представителите на пресата са поканени“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Ройтерс допълва, позовавайки се на руски медии, че Кремъл потвърждава, че Путин и Тръмп са говорили по телефона.





