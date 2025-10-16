Орбан разговаря с Тръмп. Започна подготовката за среща

Унгарският премиер Виктор Орбан е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи той в публикация в "Екс". разговорът бил за подготовка за срещата между САЩ и Русия, която се планира да се състои в Будапеща, съобщи Ройтерс и БТА.

"Подготовката за мирната среща на върха между САЩ и Русия е в ход", каза Орбан, без да разкрива други подробности.

Тръмп заяви по-рано, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна.

