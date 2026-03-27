Мъж разкри шокиращ разговор с психопатката с ножа!

София още е в шок от масовото нападение над четирима – двама мъже и две жени, в центъра на града. СДВР разпространи снимка на издирваната жена и после я арестува. Под публикацията на полицията във Фейсбук има много любопитен коментар от мъж, който твърди, че по-рано тази жена е седнала до него в автобус от градския транспорт и проверила дали е бъгларин.

Засега няма повече информация за нея. Остават загадка мотивите й. Според предположения в мрежата тя е българка и целенасочено е търсила чужденци, които да намушка. По повод публикацията на полицията във Фейсбук има много любопитен коментар от мъж, който твърди, че по-рано тази жена е седнала до него в автобуса. Преживяването му е било доста стресиращо.

Ето какво пише той:

„Вчера в 17:50 часа в автобус 102, тази дама седна до мен. Ровех си в телефона в гугъл мапс и тя явно е видяла и ме попита на добър английски “do you need some help?”. Обърнах се и стъписано и отговорих първо на английски после на български, че нямам и съм българин, просто сефте се возя в този автобус и ѝ благодарих.

Тя ми отвърна, че не приличам на българин, а аз се пошегувах, че ми прави комплимент. Явно не го прие добре и каза троснато „Това не беше комплимент!“ и стана и седна най-отпред от дясно на шофьора.





