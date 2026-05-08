Мистериозна смърт на номад в Банско

Музикант на име Рой бе открит мъртъв

08 май 26 | 16:18
Боряна Колчагова

Труп на мъж бе открит тази сутрин в двора на хотел в Банско.

При първоначалния оглед, извършен от пристигналите на място екипи на спешна помощ и полицията, е установено, че мъжът е с прерязано гърло, а в близост до него е открит макетен нож.

Мъжът, който е френски гражданин, от години живее в Банско и е добре познат на местните хора. Рой, както го познават всички, е дигитален номад, но има изяви и като музикант, информира БНР.

Започналото под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград разследване работи по две основни версии - убийство или самоубийство.


