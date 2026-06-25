Заместник-министър Наталия Клисурска и кметът Владимир Александров обсъдиха развитието на социалните политики в Етрополе

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Клисурска проведе работна среща в Община Етрополе с кмета инж. Владимир Александров, заместник-кмета Ивайло Георгиев, представители на общинската администрация и директорите на социални и образователни институции в общината.

По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на социалните услуги, подобряването на подкрепата за хората и предизвикателствата пред системата на социалните дейности. Разговорът премина в конструктивен дух и потвърди доброто партньорство между местната и централната власт.

Заместник-министър Клисурска подчерта положителното развитие на община Етрополе и отбеляза, че регионът се отличава с ниски нива на безработица и добри възможности за реализация на хората. Тя изрази подкрепа за работата на ръководството на общината и заяви готовността на Министерството на труда и социалната политика да съдейства за реализирането на важни инициативи в социалната сфера.

Срещата затвърди общата визия на държавната и местната власт за устойчиво развитие на социалните политики и надграждане на услугите в полза на гражданите. Подкрепата, заявена от заместник-министър Клисурска, е още едно потвърждение за активната работа на кмета инж. Владимир Александров и екипа му за развитието на социалните дейности в община Етрополе.

Кметът инж. Владимир Александров благодари за доброто взаимодействие и подчерта, че партньорството с държавните институции е от ключово значение за успешното реализиране на общинските приоритети и за осигуряването на по-добри условия за живот на жителите на общината.

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