Стотици етрополци се възползваха от безплатни здравни прегледи

Стотици етрополци се възползваха от безплатните здравни консултации, прегледи и изследвания в рамките на инициативата „Национално турне на здравето 2026“, организирана от Община Етрополе съвместно с CodeHealth – Българската здравна телевизия и платформа, със съдействието на „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“.

В продължение на два дни централният площад на града се превърна в място за среща между медицинските специалисти и хората, които поставят здравето си на първо място. Жителите имаха възможност напълно безплатно да се консултират с кардиолог, ендокринолог, ортопед, уролог, диетолог и други доказани специалисти и да направят безплатни изследвания на кръвна захар, холестерол и показатели, свързани с функцията на щитовидната жлеза.

Особен интерес предизвика и професионалният телесен анализатор InBody – високотехнологичен апарат, който извършва детайлен анализ на телесния състав, измерва съотношението между мускулна и мастна маса, нивата на вода в организма и други ключови показатели, давайки ценна информация за здравословното състояние на всеки човек.

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров лично посети инициативата, поздрави лекарите и медицинските специалисти за тяхната отдаденост и им благодари за времето и усилията, които отделят в полза на хората. Като знак на признателност той поднесе на всеки от тях символичен подарък – кутия за ключове с изображения на емблематични забележителности от Етрополе, с пожелание отново да се завърнат в града.

„Истинската грижа за здравето започва с превенцията. Затова за нас профилактиката не е еднократна кампания, а кауза, която правим и ще продължим да правим. Вярваме, че колкото повече възможности създаваме хората да се преглеждат навреме, толкова по-здраво и спокойно ще бъде нашето общество“, подчерта кметът инж. Владимир Александров.

Големият интерес към инициативата и активното участие на стотици граждани показаха, че здравната превенция е тема, която все повече хора осъзнават като лична отговорност и инвестиция в собственото си бъдеще. Именно затова Община Етрополе ще продължи да подкрепя и организира инициативи, насочени към ранната диагностика, профилактиката и насърчаването на здравословния начин на живот.

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