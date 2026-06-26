Зетьовете превземат Етрополе за юбилеен събор

Етрополе отново ще се превърне в най-веселата зетьовска столица на България. От 26 до 29 юни градът ще посрещне XX Международен събор на зетьовете „Зетрополе“ - юбилейно издание на един от най-колоритните празници в страната. Четиридневната програма събира хумор, фолклор, концерти, занаяти, кулинарни изненади, шествия и много етрополско настроение. Събитието е част от празничните дни за Петровден и празника на града, съобщава Община Етрополе в официалната си програма.

Празникът на етрополските зетьове вече две десетилетия е емблема на града. Роден от местния хумор и любовта към закачката, той превръща семейната шега в голямо градско събитие, което събира поколения и гости от различни краища на страната.

Тази година Етрополе обещава още по-богата програма. Сред събитията са откриването на Алеята на занаятите, кулинарно шоу с Ути Бъчваров, футболният спектакъл „Снахите Юнайтед“ срещу „Зетьовете Сити“, изложби, концерти, кукерски демонстрации и прожекции на два филма. Предвидено е и традиционното празнично шествие на зетьовете, без което „Зетрополе“ просто не би бил същият.

Кулминацията ще бъде официалното откриване на събора, възстановката на легендата за Зольовската чешма, клетвата на младите зетьове и концертите на Калин Вельов, Рафи, Samba Amazonia и Поли Паскова. Празничната атмосфера ще завърши с впечатляваща заря, а Етрополе ще покаже защо този събор е сред най-разпознаваемите и чакани събития в културния календар.

Юбилейното издание носи и силен емоционален заряд. За първи път ще бъде открит паметник на Николай Коев - Кофето, човека, поставил началото на тази уникална традиция. Именно неговата идея превръща Етрополе в единствения град в България, който официално празнува своите зетьове.

За първи път ще бъде представен официално и химнът на Етрополе, утвърден от Общинския съвет. Той ще бъде изпълнен от етрополките Софи Маринова, Вили Рай и оперната певица Цветелина Василева, а текстът е на покойния Георги Билев. Така празникът ще съчетае шегата и паметта, веселото настроение и уважението към хората, които са оставили следа в града.

От 26 до 29 юни Етрополе ще бъде място за семейства, приятели, гости, любители на фолклора, добрата музика и българския хумор. „Зетрополе“ не е просто събор, а покана човек да влезе в град, който умее да се смее на себе си, да пази традициите си и да ги превръща в празник за всички.

Който иска истински летен празник с усмивка, музика и неповторима местна закачка, има ясна посока - Етрополе. Там зетьовете няма да бъдат само повод за семейни шеги, а главни герои на четири дни, в които градът ще посреща, забавлява и доказва, че традицията може да бъде жива, смешна и обичана.

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