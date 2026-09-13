Зетьовете превземат Етрополе за юбилеен събор
Празничната програма включва кулинарно шоу с Ути Бъчваров, футболен спектакъл, концерти, заря и паметник на Николай Коев - Кофето
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Празничната програма включва кулинарно шоу с Ути Бъчваров, футболен спектакъл, концерти, заря и паметник на Николай Коев - Кофето
Легендата на световния футбол Христо Стоичков разкри, че преди е бил много ревнив баща. Пред bTV Камата разкри и по какъв начин тества кандидат-зетьов...
Акция „Коледата безопасна" провеждат заврените зетьове в село Черниче. Тя обаче не е по желание на мъжете, а по изричната заповед на тъщите. Живеещите...
Благоевград. Заврените зетьове в симитлийското село Черниче празнуват тази вечер на пленум под мотото „Коледата безопасна". Няма да посмеят сами да се...
Благоевград. Кой с какви душевни и физически травми е от съжителството си с тъщата. Това бе основна точка на конгреса на над 30-те заврени зетьове в о...